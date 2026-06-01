Die Suche nach Eldorado (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 5: Die Suche nach Eldorado (2)
44 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Die Suche nach dem mystischen El Dorado wird zur bislang härtesten Expedition für Josh und sein Team. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle, als ein Crewmitglied in einen reißenden Fluss stürzt. Hochmoderne Luftaufnahmen liefern jedoch einen sensationellen Hinweis: die mögliche Spur zu einer verschollenen Stadt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH