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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Titanic des alten Südens

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 6vom 09.06.2026
Die Titanic des alten Südens

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 6: Die Titanic des alten Südens

44 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Josh begibt sich auf eine gefährliche Schatzsuche tief im Atlantik - auf der Jagd nach Millionen verlorener Münzen aus dem Wrack der "SS Pulaski", auch bekannt als die "Titanic des Südens". Sie sank im Juni 1838 vor Nort Carolina und riss über 100 Menschen in den nassen Tod.

Weitere Folgen in Staffel 7

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