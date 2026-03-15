Der größte Piratenschatz aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 1: Der größte Piratenschatz aller Zeiten
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates reist nach Cape Cod, um nach einem Piratenschiffwrack zu tauchen. Er riskiert dabei eine Begegnung mit Haien. Eine aufwändige Bergungsmission soll einen Millionen-Schatz ans Licht bringen.
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH