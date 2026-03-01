Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Auf den Spuren von Sankt Nikolaus

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 15.03.2026
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

St. Nikolaus ist heutzutage beinahe jedem Kind bekannt, ist er doch ein gern gesehener Gast in der Vorweihnachtszeit. Josh Gates reist quer durch die Welt, um der Geschichte des beliebten Heiligen auf den Grund zu gehen.

