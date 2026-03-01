Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Suche nach der Pan Am 526A

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 10vom 15.03.2026
Die Suche nach der Pan Am 526A

Die Suche nach der Pan Am 526AJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 10: Die Suche nach der Pan Am 526A

44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

In Puerto Rico macht sich Josh Gates auf die Suche nach einem vermissten Flugzeug. Der Absturz der Pan-Am-Maschine, Flug 526 A, veränderte die kommerzielle Luftfahrt für immer. Josh und sein Team trotzen heftigen Stürmen im Atlantik, während sie in 600 Metern Tiefe nach dem Flugzeug suchen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 4 Staffeln und Folgen