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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Verbrechen der Doan-Bande

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 2vom 15.03.2026
Die Verbrechen der Doan-Bande

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 2: Die Verbrechen der Doan-Bande

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates geht den Machenschaften der Doan-Gang auf den Grund. Sie bestand aus etwa 30 kriminellen Mitgliedern, die versuchten, die Amerikanische Revolution zu untergraben. Der Abenteurer folgt einer vielversprechenden Spur zu einem Versteck voller gestohlener Münzen.

Weitere Folgen in Staffel 9

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