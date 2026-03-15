Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 12: Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates' Einsatz trägt zu der Entdeckung eines verschollenen Grabes im Bereich des Schatzhauses von Petra bei. Modernste Technik könnte endlich die verkohlten Fragmente antiker Schriftrollen entschlüsseln, die den Untergang Petras erklären.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH