Die Wiederentdeckung der legendären BarracudaJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Die Wiederentdeckung der legendären Barracuda
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates nimmt an einem einzigartigen Restaurierungsprojekt teil. Gemeinsam mit einer Gruppe Experten soll einem Barracuda-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg neues Leben eingehaucht werden.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH