Die Schrecken des Eloise Asylum - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 26.11.2023: Die Schrecken des Eloise Asylum - Teil 1
45 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Böse Geister und ruhelose Seelen? Bei Detroit sorgt ein Gebäude für Furore, das kaum gruseliger sein könnte. Das Eloise Asylum wurde 1832 eröffnet und war bis 1984 in Betrieb. Es diente als Zufluchtsort für Arme, Krankenhaus und Nervenheilanstalt. Auch kriminelle Psychopathen wurden hier weggesperrt. Die Liste der Misshandlungen und Todesfälle ist lang. Sogar Folterpraktiken wie Elektroschocktherapie oder Hirnoperationen sind dokumentiert! Viele Menschen glauben, dass es im Eloise Asylum gewaltig spukt. Auch das Team von Josh Gates wagt sich in die Gemäuer, um eigene Recherchen anzustellen...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.