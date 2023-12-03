Das Honey Island Swamp MonsterJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 03.12.2023: Das Honey Island Swamp Monster
44 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 12
In den Sümpfen Louisianas soll ein grausiges Monster sein Unwesen treiben. Augenzeug:innen berichten von einem großen behaarten Wesen, das aufrecht geht und leuchtend rote Augen hat. Es gibt sogar Videomaterial, das die Existenz der mysteriösen Kreatur beweisen könnte. Auch 300 Jahre alte Cajun-Folklore erzählt vom „Rougarou“, einem Werwolf, der sich angeblich in den Wäldern der Region versteckt. Nordöstlich von New Orleans, im Pearl River Naturschutzgebiet, begeben sich Jessica Chobot und der Biologe Phil Torres auf die Suche nach dem legendären Sumpfmonster.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.