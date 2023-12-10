Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 10.12.2023: Geister des Goldrauschs
44 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Cerro Gordo, Kalifornien: Das Team wird zu einer verlassenen Bergbausiedlung in den Inyo Mountains gerufen. Dort bereiten dem Besitzer der Geisterstadt rätselhafte Brände, eine surreale Dame in Schwarz sowie unerklärliche Angstzustände ernsthafte Sorgen. Während Jessica überzeugt ist, dass die dunkle Vergangenheit des Orts metaphysisch bis in die Gegenwart nachhallt, findet Wissenschaftler Phil rationale Gründe für die seltsamen Ereignisse in Cerro Gordo. Demnach könnten die sauerstoffarme Höhenluft auf knapp 3.000 Metern oder Gasaustritte in den Minenschächten zu Halluzinationen beim Menschen führen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.