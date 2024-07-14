Die Insel des Grauens - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 14.07.2024: Die Insel des Grauens - Teil 2
44 Min.Folge vom 14.07.2024Ab 12
Jessica und Phil führen ihre Untersuchungen auf Mackinac Island fort. Die Insel wurde einst von nordamerikanischen Ureinwohnern besiedelt. Heute sollen dort Geister umtreiben! Unterstützung bekommen die beiden von den „Ghost Brothers“, einem paranormalen Ermittler-Trio. Dalen, Juwan und Marcus sind Spezialisten auf dem Gebiet der Geisterforschung. Ausgerüstet mit Infrarotkamera, Biberfellmütze und Spirit-Box nimmt das Team angeblich verfluchte Orte ins Visier. Dabei kommt es sowohl auf dem Hoteldachboden, als auch im 150 Jahre alten Leuchtturm von St. Helena zu bizarren Phänomenen.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.