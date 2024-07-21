Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 21.07.2024: Spuk an den Niagarafällen
45 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12
Geisterstimmen oder schemenhafte Figuren: An den weltberühmten Niagarafällen kommt es oft zu unerklärlichen Phänomenen. Vor Ort wollen Jessica und Phil mehr über die paranormale Kraft des Naturwunders herausfinden. Zunächst trifft das Duo einen Augenzeugen, der eine übernatürliche Lichterscheinung an den Wasserfällen gesehen haben will. Später besucht das Team die Höhle der Winde sowie das berüchtigte Devil's Hole. Dort soll bereits der französische Entdecker René-Robert La Salle im 17. Jahrhundert einem bösen Geist begegnet sein. In einem unterirdischen Kanal nutzen Jessica und Phil zudem eine EVP-App sowie eine SLS-Kamera, um mit der Geisterwelt der Niagarafälle in Kontakt zu treten.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.