Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Insel des Grauens - Teil 1

DMAXFolge vom 07.07.2024
Die Insel des Grauens - Teil 1

Die Insel des Grauens - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 07.07.2024: Die Insel des Grauens - Teil 1

45 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12

Lake Huron, Michigan: Von Mackinac Island gibt es zahlreiche Erzählungen über paranormale Phänomene. Augenzeugen berichten von Geistern, rätselhaften Lichterscheinungen sowie einem verfluchten Schiffswrack, das bereits Taucher in den Tod gerissen haben soll! Zudem blickt die Insel auf eine blutige Geschichte zurück. Vor langer Zeit haben sich dort rivalisierende Stämme der Ureinwohner bekriegt. Auch als Briten und Franzosen das Eiland für sich beanspruchten, kam es zu gewaltigem Blutvergießen. Gemeinsam mit den „Ghost Brothers“ - einem paranormalen Spezialistenteam - versuchen Jessica und Phil das düstere Geheimnis von Mackinac zu lüften.

