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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Das Totenreich der lebenden Geister

DMAXFolge vom 24.08.2025
Das Totenreich der lebenden Geister

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 24.08.2025: Das Totenreich der lebenden Geister

44 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Die Maya waren eine fortschrittliche Zivilisation. Sie entwickelten landwirtschaftliche Systeme, waren wegweisend in der Astronomie und erfanden einen komplexen Kalender. Aber zu ihrer Kultur gehörten auch blutige Rituale, einschließlich Menschenopfer. Stehen diese brutalen religiösen Praktiken im Zusammenhang mit paranormalen Phänomenen in den Ruinen von Xunantunich? Schattengestalten und ein geisterhaftes Wesen mit rot glühenden Augen: Im Dschungel von Belize geschehen seltsame Dinge. Heather Amaro und Phil Torres stellen vor Ort Nachforschungen an.

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