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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Suche nach dem intelligenten Bigfoot

DMAXFolge vom 31.08.2025
Die Suche nach dem intelligenten Bigfoot

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 31.08.2025: Die Suche nach dem intelligenten Bigfoot

44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Tonaufnahmen eines Bigfoot-Forschers werfen im Harlan County Fragen auf. Sind die mysteriösen Kreaturen deutlich intelligenter, als man bis dato angenommen hat? Die Erzählungen über die Fabelwesen reichen bis zu den Ureinwohnern zurück. Die Shawnee und die Cherokee sprachen von einem Waldriesen, der in den Appalachen lebte. Und die europäischen Siedler überlieferten ihre Begegnungen mit sogenannten „haarigen Männern“ über viele Generationen hinweg. Kentucky hat eine lange Bigfoot-Historie. Aber die Theorie, dass Kryptiden im Team zusammenarbeiten, ist neu.

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