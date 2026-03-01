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Extreme Makeover: Home Edition

Ein Haus zum Wohlfühlen

sixxStaffel 11Folge 5vom 24.03.2026
Ein Haus zum Wohlfühlen

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Extreme Makeover: Home Edition

Folge 5: Ein Haus zum Wohlfühlen

41 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Die Familie Elrod verlor bei einem verheerenden Brand alles. Seither leben die sieben Familienmitglieder notgedrungen bei Reginas Mutter, wo es eng und provisorisch zugeht. Doch trotz dieses Traumas bewahrt die liebevolle Familie ihre Lebensfreude. Maurice und Regina sind erfolgreiche Sport-Coaches, zwei ihrer Kinder trainieren für die Olympiade. Das "Extreme-Makeover"-Team ist entschlossen, den Elrods ein neues Zuhause zu schenken.

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