Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extreme Makeover: Home Edition

Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1

sixxStaffel 11Folge 7vom 31.03.2026
Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1

Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Extreme Makeover: Home Edition

Folge 7: Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1

40 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Clea und Joanna stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung: Statt eines Hauses renovieren sie diesmal ein Wellnesscenter und eine Familienunterkunft in einem Krebszentrum in Phoenix. Für Clea wird es besonders emotional, denn sie hat selbst Brustkrebs überstanden. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie sieben Tage Zeit, um beide Projekte fertigzustellen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Extreme Makeover: Home Edition
sixx
Extreme Makeover: Home Edition

Extreme Makeover: Home Edition

Alle 1 Staffeln und Folgen