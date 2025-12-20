Eyeshield 21
Folge 104: Der fehlende Lineman
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im nächsten Spiel des Höllenmatches treffen die Devil Bats auf die Taiyo Sphinx. Sena hat Bedenken, ob seine Mannschaft gewinnen kann, da die Gegner offensichtlich hart trainiert haben. Zudem fällt auch noch Kazuki aus, da er nach einer Auseinandersetzung verhaftet wird.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH