Eyeshield 21
Folge 17: The Kid und Iron Horse
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats treffen sich zu einer Grillparty. Yoichi will die Veranstaltung auch zum Training nutzen und verteilt lediglich an die Spieler Fleisch, die die Passwege des Teams auswendig kennen. Später sieht sich die Mannschaft gemeinsam das Finale des Tokyo-Turniers an. Bei dem Spiel treffen die White Knights auf die Wild Gunmen.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH