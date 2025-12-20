Eyeshield 21
Folge 12: Maximaler Fang
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Spiel der Devil Bats gegen die Zokugaku Chameleons steht vor der Tür. Sena ist von dem brutalen Gegner derart eingeschüchtert, dass er nicht seine gewohnte Leistung zeigen kann. Um seine Mannschaft zum Sieg zu führen, muss er seine Angst jedoch überwinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH