Eyeshield 21
Folge 20: Die Geheimwaffe der Sphinx
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Entscheidungsspiel zwischen den Devil Bats und den Taiyo Sphinx spitzt sich zu: Sena und seine Kameraden durchschauen die Strategie ihrer Gegner langsam und können einige Punkte gutmachen. Doch dann setzen die Sphinx ihre Geheimwaffe ein ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH