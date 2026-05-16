Im Höllenfeuer des Hell TowerJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 14: Im Höllenfeuer des Hell Tower
23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Nach dem Sieg gegen die Zokugaku Chameleons erfreuen sich die Devil Bats großer Beliebtheit. Zahlreiche Schüler wollen Teil der Mannschaft werden und bewerben sich auf eine Position. Um die besten Anwärter zu finden, beschließt Yoichi, eine Aufnahmeprüfung zu veranstalten. Dafür müssen die Kandidaten Eiswürfel auf die Aussichtsplattform des Tokyo Towers transportieren ...
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Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH