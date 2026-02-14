Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Es gibt nur eine Wahrheit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 108vom 14.02.2026
Es gibt nur eine Wahrheit

Es gibt nur eine WahrheitJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 108: Es gibt nur eine Wahrheit

23 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Um vor dem harten Spiel gegen die Shinryuji Naga noch einmal Kraft zu tanken, nehmen die Devil Bats an einem Dinner auf einem Kreuzfahrtschiff teil. Als sich Sena und seine Freunde jedoch zum Abendessen einfinden, müssen sie feststellen, dass bereits jemand anderes ihr Festmahl verzehrt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen