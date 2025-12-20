Der Teufel gegen die grimmige Gottheit!Jetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 112: Der Teufel gegen die grimmige Gottheit!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das lang ersehnte Spiel der Devil Bats gegen die Shinryuji Naga geht endlich los. Sena und seine Teamkameraden starten voller Motivation in die Partie, doch der Gegner beweist schnell, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Vor allem Agon ist kaum aufzuhalten ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH