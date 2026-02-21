Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Staffel 1Folge 113vom 21.02.2026
Folge 113: Der zwölfte Athlet

23 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Die Devil Bats schaffen es nicht, Punkte gegen die Shinryuji Naga zu erzielen. Das Kombinationsspiel der Brüder Agon und Unsei ist außergewöhnlich gut, weshalb die neunmaligen Kanto-Meister nach der ersten Hälfte des Spiels bereits deutlich in Führung liegen. Selbst Yoichi scheint jegliche Hoffnung verloren zu haben ...

