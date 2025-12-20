Der Wille eines KriegersJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 116: Der Wille eines Kriegers
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Den Devil Bats gelingt es, mit einem geschickten Manöver, die Shinryuji Naga auszutricksen und den Ball in ihren Besitz zu bringen. Sena gibt sein Bestes, um einen Touchdown zu erzielen, doch er muss erst noch an Agon vorbeikommen ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH