Eyeshield 21
Folge 119: Nach der Schlacht
23 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Die Devil Bats haben es geschafft, die Shinryuji Naga zu schlagen. Die Gegner sind schockiert über ihre Niederlage, und Agon weigert sich, Sena die Hand zu schütteln. Sein Bruder kann ihn jedoch zur Vernunft bringen, und Agon schwört, die Devil Bats beim nächsten Mal zu besiegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH