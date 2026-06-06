Eyeshield 21
Folge 26: Die Kraft des Panthers
23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Die NASA Aliens liegen im Spiel gegen die Devil Bats zurück. Der Coach der gegnerischen Mannschaft erklärt sich endlich dazu bereit, Panther einzuwechseln. Mit der Moon-Salto-Formation wollen die Amerikaner das Match zu ihren Gunsten drehen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH