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Eyeshield 21

Ihre eigenen Entscheidungen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 31vom 13.06.2026
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Eyeshield 21

Folge 31: Ihre eigenen Entscheidungen

23 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Die Mitglieder der Devil Bats haben sich dazu entschieden, gemeinsam den Höllenmarsch anzutreten. Dafür müssen sie 2000 Kilometer von Houston nach Las Vegas zu Fuß zurücklegen. Unterwegs hält Yoichi weitere Herausforderungen und Trainingseinheiten für sein Team bereit. Auch die anderen Mannschaften sind bereits mitten in den Vorbereitungen für das Herbstturnier.

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