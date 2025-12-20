Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Oh! My Sister!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 33vom 20.12.2025
Oh! My Sister!

Folge 33: Oh! My Sister!

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Nach dem langen Marsch durch die Einöde erreichen die Devil Bats endlich wieder eine Stadt. Als sie ihr Training fortsetzen, verliert Sena seinen Stein auf der Straße und muss eine Motorrad-Gang verfolgen. Dadurch verliert er den Anschluss an den Rest des Teams und trifft erneut auf Suzuna, die noch immer ihren vermissten Bruder sucht.

ProSieben MAXX
