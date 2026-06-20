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Eyeshield 21

Zeichen eines Gespensts

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 34vom 20.06.2026
Zeichen eines Gespensts

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Eyeshield 21

Folge 34: Zeichen eines Gespensts

23 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Gemeinsam mit Suzunas Bruder nimmt Sena an einem Probespiel für ein amerikanisches Football-Team teil. Durch den Höllenmarsch ist er bereits deutlich schneller geworden und zeigt das nun auch auf dem Spielfeld. Er erzielt den entscheidenden Touchdown und holt damit den Sieg für seine Mannschaft.

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