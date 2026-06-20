Ein wahrer HöllenmarschJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 35: Ein wahrer Höllenmarsch
23 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Natsuhiko will der Tight End der Devil Bats werden. Yoichi erklärt sich dazu bereit, Suzunas Bruder in das Team aufzunehmen, falls dieser den restlichen Höllenmarsch übersteht. Bei Yukimitsu schwinden währenddessen langsam die Kräfte und er droht, aus der Mannschaft zu fliegen ...
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH