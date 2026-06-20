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Eyeshield 21

Ein wahrer Höllenmarsch

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 35vom 20.06.2026
Ein wahrer Höllenmarsch

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Eyeshield 21

Folge 35: Ein wahrer Höllenmarsch

23 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Natsuhiko will der Tight End der Devil Bats werden. Yoichi erklärt sich dazu bereit, Suzunas Bruder in das Team aufzunehmen, falls dieser den restlichen Höllenmarsch übersteht. Bei Yukimitsu schwinden währenddessen langsam die Kräfte und er droht, aus der Mannschaft zu fliegen ...

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