ProSieben MAXXStaffel 1Folge 59vom 20.12.2025
Folge 59: Das Undercover-Ass der Devil Bats

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Im Spiel zwischen den Deimon Devil Bats und den Kyoshin Poseidons geht es stetig hin und her. Beide Mannschaften scheinen einander ebenbürtig zu sein. Als die Devil Bats jedoch zurückfallen, packt Yoichi ein letztes Ass aus ...

ProSieben MAXX
