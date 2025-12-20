Der Kick des SchicksalsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 73: Der Kick des Schicksals
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die letzte Minute im Spiel zwischen den Devil Bats und den Wild Gunmen läuft: Kid und Yoichi liefern sich einen verbalen Schlagabtausch, bevor der entscheidende nächste Spielzug ausgeführt wird. Der Quarterback der Devil Bats führt dafür einen speziellen Kick aus ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH