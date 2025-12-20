Eyeshield 21
Folge 76: Komm zurück! Musashi!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
In ihrem nächsten Match müssen die Devil Bats gegen die Bando Spiders antreten. Um die starken Gegner zu besiegen, benötigt Yoichis Mannschaft dringend einen Kicker. Sena und Monta wenden sich an Musashi und versuchen, ihn davon zu überzeugen, zum Team zurückzukehren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH