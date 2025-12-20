Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 79vom 20.12.2025
Folge 79: Sena Kobayakawa

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Sena fasst einen folgenschweren Entschluss: Vor dem Spiel gegen die Bando Spiders nimmt er seinen Helm ab und zeigt der ganzen Welt, dass Eyeshield 21 in Wahrheit Sena Kobayakawa ist. Das Publikum ist begeistert, und auch Mamori überwindet ihren anfänglichen Schock und unterstützt ihren Freund.

