Eyeshield 21
Folge 82: Lauf, Musashi, lauf!
23 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die Bando Spiders haben einen Vorsprung von 20 Punkten. Sena gelingt es zwar, einen Touchdown zu erzielen, doch ohne Kicker sind die Devil Bats im Nachteil. Musashi beobachtet vom Krankenhaus aus, wie sich seine alte Mannschaft quält, und beschließt schließlich, zu seinem geliebten Sport zurückzukehren.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH