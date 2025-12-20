Eyeshield 21
Folge 84: Der Teufel im Sturm!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Während des Spiels zieht ein Sturm auf, sodass es unmöglich wird, den Football zu werfen. Jeder Pass wird vom Wind aus der Bahn geweht. Sena schlägt vor, mit dem Ball in die Endzone zu rennen, um dadurch Punkte zu erzielen ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH