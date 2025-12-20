Die Umarmung der SpinneJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 86: Die Umarmung der Spinne
23 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Das spannende Match zwischen den Bando Spiders und den Deimon Devil Bats nähert sich dem Ende: Es bleiben nur noch vier Minuten Spielzeit übrig, und die Spiders liegen in Führung. Sena kann einen weiteren Touchdown erzielen und den Spielstand ausgleichen. Doch wer wird als Sieger aus der Partie hervorgehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH