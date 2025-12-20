Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21
Staffel 1, Folge 87
vom 20.12.2025
Folge 87: Best Eleven

23 Min. Ab 12

Die Deimon Devil Bats gehen als Sieger aus dem Match gegen die Bando Spiders hervor und sichern sich damit die Teilnahme am Christmas Bowl. Außerdem wird die Best Eleven gekürt - eine Aufstellung, für die der beste Spieler jeder Position ausgewählt wird. Von den Devil Bats werden Ryokan und Sena auserkoren.

