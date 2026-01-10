Willkommen zum Windbeutel-CupJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 89: Willkommen zum Windbeutel-Cup
23 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Die Devil Bats reisen nach Amerika, um am internationalen Windbeutel-Cup teilzunehmen. Bei diesem Turnier treffen vier Mannschaften aus unterschiedlichen Kontinenten aufeinander, wobei Sena und seine Freunde Asien repräsentieren. Im ersten Spiel müssen sich die Northern Light Blizzards aus Russland gegen die NASA Shuttles aus den USA beweisen.
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH