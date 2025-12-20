Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 91vom 17.01.2026
23 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Sena, Monta und Suzuna kommen zufällig an einem Wrestling-Studio vorbei und treffen dort auf Homer, den Quarterback aus Panthers Team. Er erklärt den dreien, dass er nun als Wrestler durchstarten möchte. Sena beschließt, mit den Kämpfern zu trainieren, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

