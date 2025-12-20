Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Staffel 1
Folge 96
vom 20.12.2025
Folge 96: Auf zum Kanto-Turnier!

23 Min.
Folge vom 20.12.2025
Ab 12

Die Devil Bats sind siegreich aus dem Windbeutel-Cup hervorgegangen und wieder zurück in Japan. Die Spieler gönnen sich eine verdiente Pause, bevor sie im Kanto-Turnier noch einmal alles geben müssen. Mamori stößt auf ein Fotoalbum der Mannschaft und lässt das Herbstturnier noch einmal Revue passieren.

