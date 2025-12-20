Das Chamäleon schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
Folge 98: Das Chamäleon schlägt zurück
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im nächsten Spiel des Höllenmatches müssen sich die Devil Bats gegen die Zokugaku Chameleons beweisen. Yoichi will für die Partie nur die Erstklässler einsetzen, da er seine Mannschaft für deutlich überlegen hält ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
12
