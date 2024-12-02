Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 02.12.2024: Kreativität ist alles
45 Min.Folge vom 02.12.2024
Alison und Jason standen vor einem Albtraum, nachdem ihr Bauunternehmer den Kellerumbau aufgab und sie mit einem Haus in gefährlichem Zustand zurückließ. Mike, Sherry und Michael übernehmen die Reparaturen und müssen sich mit unbeweglichen Schotten, unansehnlichen Pfosten und einem holprigen Boden auseinandersetzen. Außerdem kehren Kim und Sandor in ihren sicheren, familienfreundlichen Keller zurück, nachdem sie ebenfalls von einem unzuverlässigen Bauunternehmer enttäuscht worden waren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.