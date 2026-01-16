Ein Fundament für alle FälleJetzt kostenlos streamen
Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 16.01.2026: Ein Fundament für alle Fälle
44 Min.Folge vom 16.01.2026
Pfusch am Bau: Bei Tom und Estrella sickert Feuchtigkeit ins Fundament. Können die Holmes Schlimmeres verhindern und Risse im Haus noch abwenden? Außerdem: Geht der Wunsch nach mehr Platz im Eigenheim für das Paar endlich in Erfüllung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.