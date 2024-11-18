Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 18.11.2024: Die Pool-Oase
45 Min.Folge vom 18.11.2024
Joanne und Mike hatten große Pläne für einen Anbau an ihr Stadthaus, doch was als Traumprojekt begann, verwandelte sich in ein 500.000-Dollar-Desaster. Verstößen gegen Bauvorschriften, teuren Abkürzungen und gravierenden Sicherheitsrisiken machten das Haus nahezu unbewohnbar. Mike Holmes bezeichnete die Renovierung sogar als eine der schlimmsten, die er je gesehen hat. Nachdem das Haus schließlich bis auf die Grundmauern abgerissen wurde, können Mike, Sherry und Michael endlich mit der Fertigstellung beginnen. Unterdessen standen Domenic und Nives nach einem Handschlag-Deal ohne das versprochene Ergebnis da. Doch als sie zurückkehren, erwartet sie eine atemberaubende Hinterhof-Oase, die all ihre kühnsten Träume übertrifft.
