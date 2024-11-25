Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 25.11.2024: Am Limit
44 Min.Folge vom 25.11.2024
Für Jason, Alison und ihre beiden kleinen Söhne wurde der Platz in ihrem Zuhause knapp, weshalb sie einen zweistöckigen Anbau mit zusätzlichem Kellerraum planten. Doch ihr Bauunternehmer übernahm sich und ließ das Projekt schließlich unvollendet zurück, wodurch das erschöpfte Paar mit einem unfertigen und gefährlichen Baustellenchaos dastand. Nun müssen Mike, Michael und Sherry die dreifache Herausforderung meistern: Klempner-, Elektro- und Heizungsprobleme warten auf ihre Expertise.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
