Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 09.01.2026: Der Ranch-Anbau
44 Min.Folge vom 09.01.2026
Nicole und Billy wenden sich verzweifelt an Mike Holmes, nachdem sie gleich zweimal von Handwerkern im Stich gelassen wurden und mit einer gefährlichen Baustelle zurückblieben. Ihr über 150 Jahre altes Farmhaus, in dem sie mit zwei kleinen Kindern und vielen Tieren leben, ist voller offener Baustellen, fehlender Genehmigungen und gravierender Sicherheitsmängel. Besonders der missglückte Anbau entpuppt sich als großes Risiko, da Fundament und Elektrik nicht den Vorschriften entsprechen. Mike, Sherry und Michael beginnen bei null und arbeiten sich Schritt für Schritt vor, um dem Haus wieder seinen alten Glanz zu verleihen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.